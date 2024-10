Oranjespitsen Zirkzee en Brobbey scoren niet, Koeman ziet 'geen nummer één'

Brobbey kwam dit seizoen voor Ajax één keer tot scoren met zestien schoten in alle competities, thuis tegen het Poolse Jagiellonia Białystok. In de 261 speelminuten na dat duel scoorde de spits niet met zijn zeven schoten.

Ook Brobbey kreeg kritiek van een Oranje-icoon, niet voor het eerst van Marco van Basten. "Hij werkt hard en is een goed aanspeelpunt, maar is geen geraffineerde jongen en ook geen slimme voetballer", zei Van Basten in Rondo op Ziggo.

"De opleiding van Ajax is aanspreekbaar hiervoor", ging Van Basten verder. "Want wat hebben ze in godsnaam met die jongen uitgespookt in al die jaren? Hij is sterk en explosief, maar technisch is hij ondermaats."