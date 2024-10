Twintig mijnwerkers doodgeschoten in Pakistan

In het zuidwesten van Pakistan zijn twintig mijnwerkers gedood door schutters. Ook raakten zeven mensen gewond, meldt de politie in de provincie Beloetsjistan.

Zwaarbewapende schutters bestormden gisteravond laat lokale tijd de accommodaties bij een kolenmijn. Ze verzamelden de mannen en openden het vuur op hen. Ook vuurden ze raketten en granaten af op de mijn. De meeste slachtoffers zijn Pakistaans, drie van de doden en vier van de gewonden hebben de Afghaanse nationaliteit.

Onrust

Vooralsnog heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Beloetsjistan is het al jaren onrustig door separatistische groeperingen. De grootste provincie van Pakistan beschikt over natuurlijke rijkdommen als olie, kolen, gas, koper en goud, maar is ook de armste provincie. Volgens de Beloetsjen, een volk uit de regio, worden die rijkdommen ingepikt door de centrale regering.

Verder is de provincie ook de thuishaven van islamitische extremisten, die vaak aanvallen uitvoeren op leden van de sjiitische minderheid.

Afgelopen maandag kwamen bij een grote explosie in Karachi twee Chinese arbeiders om het leven. Een strijdgroep die het Beloetsjistan Bevrijdingsleger heet, zei de aanslag te hebben uitgevoerd. De Chinese ambassade in Pakistan sprak van een terroristische aanslag.