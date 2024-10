Koningen Willem-Alexander en Filip openen megasluis in Terneuzen

De knal was kilometers verderop te horen en bijna 200 mensen hadden schade gemeld, zoals scheuren in gebouwen en gesneuvelde ramen. De projectleider noemt dat moment in een terugblik bij Omroep Zeeland "een smet op ons blazoen". Pas na nieuw onderzoek kon de rest van Middensluis maanden later worden afgebroken.

Werkgelegenheid

De Terneuzense burgemeester Erik van Merrienboer noemt de opening een belangrijke mijlpaal. "Het is niet alleen qua infrastructuur een logistieke nieuwe schakel. Het is voor Terneuzen en onze regio veel meer dan dat." Hij hoopt dat de sluis de komende eeuw zorgt voor groei langs het kanaal van Gent naar Terneuzen en voor meer werkgelegenheid in de regio.