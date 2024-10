Dode door defecte lift in goudmijn Colorado, toeristen zaten urenlang vast

In de Amerikaanse staat Colorado is iemand om het leven gekomen toen een lift in een voormalige goudmijn defect raakte. Vier mensen raakten daarbij lichtgewond en twaalf mensen hebben enkele uren vastgezeten in de mijn. De sheriff van Teller County wilde op een persconferentie niet zeggen hoe de slachtoffers zijn gevallen.

Nadat een groep toeristen beneden in de mijn was afgezet, werd een tweede groep met de lift naar beneden gebracht. Volgens sheriff Mikesell ging de lift toen kapot, op een diepte van zo'n 150 meter. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. De lift met elf mensen erin kon wel weer naar boven worden gehaald. De twaalf anderen, elf toeristen en een gids, zaten op de bodem van de mijn vast, op circa 300 meter diepte.

Al snel werd duidelijk dat ze ongedeerd waren en dat ze water, stoelen en dekens hadden. Nadat technici de lift hadden gerepareerd, is de groep weer naar boven gehaald. De twaalf hebben zo'n zeven uur vastgezeten.

Het incident gebeurde in de Mollie Kathleen-goudmijn bij het dorp Cripple Creek, in de buurt van Colorado Springs. De mijn was tussen 1891 en 1961 actief, en wordt sinds de sluiting gebruikt als toeristische attractie.