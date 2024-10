Duitse politie schiet man neer in Krefeld die brandbom gooide

In de Duitse stad Krefeld, nier ver van de grens bij Venlo, heeft een man gisteravond op meerdere plekken brand gesticht, onder meer met een brandbom. De politie schoot hem neer bij een bioscoop, naast het centraal station. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Volgens de krant Bild gooide de man een brandbom naar een gebouw van het Duitse UWV. Vervolgens zou hij een geparkeerde auto in de buurt in brand hebben gestoken en richting de bioscoop zijn gevlucht. Bij de ingang van de Cinemaxx werd hij neergeschoten door twee agenten. Behalve de verdachte waren er geen andere gewonden.

In de buurt van het UWV-gebouw was ook een brand ontstaan in een appartementencomplex. De politie vermoedt dat de verdachte ook daar verantwoordelijk voor is.

Het is niet duidelijk wat het motief van de man is. Vermoed wordt dat hij alleen opereerde. Volgens de politie heeft de man geen terroristische achtergrond.