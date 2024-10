Gevreesde catastrofe Florida blijft uit, nog wel zorgen over overstromingen

Het dodental in de Amerikaanse staat Florida als gevolg van orkaan Milton is opgelopen tot tien, hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld. De orkaan heeft Florida verlaten en is inmiddels afgezwakt tot de eerste categorie.

Milton heeft niet de catastrofale vloedgolf veroorzaakt waarvoor werd gevreesd, maar er is wel veel schade. Miljoenen mensen zitten zonder stroom en er zijn zorgen over overstromingen. De waterstand in de rivieren kan nog dagen blijven stijgen.

Gouverneur DeSantis van Florida verwacht dat het aantal doden nog zal stijgen. De tien mensen die zijn omgekomen waren het slachtoffer van tornado's die door de orkaan werden veroorzaakt. Er zijn zeker 27 tornado's geteld.

In overstroomde gebieden bij de stad Tampa werd een reddingsoperatie gestart met amfibievoertuigen. Die kwamen onder meer in actie om mensen te redden uit een hotel waar ouderen hun toevlucht hadden gezocht. De benedenverdieping van veel gebouwen staat onder water.

De gouverneur benadrukte dat het ergste scenario gelukkig niet is uitgekomen. De afgelopen dagen was gewaarschuwd voor een van de hevigste orkanen in honderd jaar. Tampa werd niet direct geraakt, de orkaan kwam ruim 100 kilometer ten zuiden van de grote kuststad aan land.

Beelden van de schade in Tampa: