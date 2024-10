Grieken eren Baldock met winst op Engeland, België komt terug tegen tien Italianen

De Griekse voetballers hadden de woensdag plotseling overleden international George Baldock niet beter kunnen eren. Op Wembley wonnen de Grieken in de Nations League met 1-2 van Engeland, dat zeer matig speelde. Voormalig AZ-spits Vangelis Pavlidis was de matchwinner met twee goals.

Italië en België speelden in een boeiend duel met 2-2 gelijk, terwijl Erling Haaland Noors topscorer aller tijden werd met twee goals tegen Slovenië. Frankrijk versloeg Israël met 4-1.

Grieken verrassen

De geconcentreerd voetballende Grieken pakten door de zege de koppositie in groep 2 van het B-niveau van het internationale toernooi. Griekenland kreeg in drie duels nog geen doelpunt tegen. Engeland, met sterren Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka en Cole Palmer in de basis, kreeg weinig voor elkaar. Het was slordig en oogde inspiratieloos.

Het begon al met doelman Jordan Pickford die nog niet wakker was in de beginfase. De Engelse keeper verspeelde ver uit zijn doel zomaar de bal in de opbouw, waarna Levi Colwill met een ultieme sliding een achterstand voorkwam na een afstandsschot. Even later stompte Pickford totaal mis bij een luchtduel. Wegens buitenspel werd de goal afgekeurd, zag hij tot zijn opluchting.

Shirt van Baldock

Dat de Grieken vlak na rust op voorsprong kwamen, was geen verrassing. Pavlidis scoorde nadat hij zichzelf knap had vrijgespeeld tussen drie verdedigers. De Benfica-spits trok de zwarte band van zijn arm, wees ernaar, kuste hem en toverde met zijn ploegmaten een shirtje van de overleden Baldock tevoorschijn. Griekse fans scandeerden zijn naam.

Veel spelers die donderdagavond tegen Engeland voetbalden, kenden de 12-voudig international Baldock goed.