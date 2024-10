Minderjarige jeugdspelers PSV op sociale media gevraagd naaktfoto's te sturen

Aan meerdere jeugdspelers van PSV is op Instagram gevraagd naaktfoto's de sturen. Dat meldt Omroep Brabant. De minderjarige spelers kregen de verzoeken van het account 'voetballers.nl'. Het profiel is inmiddels offline.

In eerste instantie werden de spelers op een positieve manier door het account benaderd, zegt een woordvoerder van PSV tegen de regionale omroep. Daarna werd om naaktfoto's gevraagd.

"Sommigen zijn op zoek naar hoe ze meer in de spotlights kunnen komen en dan komt het aanbod om ze daarmee te helpen. Dat daar vervolgens misbruik van wordt gemaakt, is een kwalijk fenomeen", aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat ook spelers van andere clubs zijn benaderd.

Of de verzoeken daadwerkelijk van de beheerder van het account kwamen, of dat er sprake was van een hack, is niet duidelijk. PSV gaat de ouders van de jeugdspelers vragen alert te zijn op dit soort berichten: "Het is tevens belangrijk om te signaleren of er iets aan de hand is, want het is natuurlijk mogelijk dat kinderen er nog niets over gezegd hebben."

De politie, KNVB en NOC*NSF zijn op de hoogte gebracht van de verzoeken. Het is niet bekend of spelers op de verzoeken zijn ingegaan.