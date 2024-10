Oorlogsbelasting voor burgers en bedrijven in Oekraïne wordt fors verhoogd

Voor het eerst sinds de Russische invasie gaat Oekraïne de oorlogsbelastingen fors verhogen. Burgers dragen voortaan niet 1,5 maar 5 procent van hun jaarlijkse inkomen af als oorlogsbelasting. Voor mensen in militaire dienst blijft het oude tarief gelden.

Bedrijven en ondernemers krijgen met hogere tarieven te maken. Voor banken wordt de winstbelasting 50 procent. Voor andere financiële instellingen gaat een belasting van 25 procent gelden. Zzp'ers waren voorheen vrijgesteld, maar moeten straks ook meebetalen aan de oorlogskas.

Het parlement in Kyiv heeft het wetsvoorstel vandaag aangenomen. President Zelensky moet het nog bekrachtigen, maar dat is een formaliteit. Zodra zijn handtekening onder het document staat, geldt de belastingverhoging met terugwerkende kracht sinds 1 oktober.

Grote geldzorgen

De maatregel is volgens de autoriteiten nodig om de strijd tegen Rusland te bekostigen. Ruim 950 dagen na de inval door het Russische leger is het einde van de oorlog nog niet in zicht. Ondanks alle militaire en financiële steun vanuit het Westen dreigt voor Oekraïne een begrotingstekort. Volgens Kyiv is er dit jaar nog bijna 12 miljard euro nodig voor defensie-uitgaven.

Rusland verovert gestaag terrein in het oosten van het land en Oekraïne houdt een gebied in de Russische regio Koersk bezet. Dagelijks worden Oekraïense steden getroffen door artillerievuur, raketten of drones. Met de winter voor de deur wordt weer gevreesd voor massale stroomuitval door Russische luchtaanvallen.

Impopulaire maatregel

Ondanks begrip dat er meer geld nodig is, leidt de belastingverhoging ook tot kritiek onder Oekraïners, schrijft krant The Kyiv Independent.

Volgens persbureau Reuters heeft Oekraïne inmiddels bijna 100 miljard euro aan financiële hulp gehad van het Westen. Als gevolg van het aanhoudende oorlogsgeweld wordt het land steeds afhankelijker van zulke steun. Ook worden op grote schaal Oekraïense overheidsbedrijven geprivatiseerd en verkocht aan buitenlandse investeerders om tekorten op te vangen.

Miljardenlening met Russische tegoeden

Gisteren werd bekend dat een Europese lening van 35 miljard euro voor Oekraïne weer een stap dichterbij is. EU-landen zijn akkoord met het plan om Russische bevroren tegoeden te gebruiken als onderpand voor deze megalening. Die ongekende maatregel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

Binnen de EU is naar schatting ruim 200 miljard euro aan Russische tegoeden ondergebracht. Vanwege de sancties tegen Moskou zijn deze bezittingen al ruim 2 jaar bevroren. De rente uit deze tegoeden dient volgens het plan als onderpand voor als Oekraïne de miljardenlening niet kan terugbetalen. Rusland noemt die maatregel diefstal.