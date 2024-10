'Nieuwe lichting' Jong Oranje wint in oefenduel van leeftijdsgenoten Mexico

Qua voetbal lag het niveau niet hoog. Jong Oranje gaf geen kansen weg, maar creëerde zelf ook vrij weinig. Alleen middenvelder Zechiël, die twee keer achter elkaar op doel kon koppen, kwam in de eerste helft dicht bij een doelpunt.

Pas in de tweede helft begon Jong Oranje de krachtsverhoudingen om te zetten in kansen. Ernest Poku raakte na een dribbel de paal, Van Bergen kwam in een rebound net tekort en Ohio werd gevaarlijk met een kopbal.

Het was uiteindelijk verdediger Dekker die de ban brak. Na een hoogstandje van Banzuzi in een cornersituatie was Dekker attent genoeg om weg te draaien bij zijn tegenstander en de bal hard binnen te schieten. Zo luisterde hij zijn debuut op met een goal, waarmee hij de wedstrijd bovendien besliste.

Reiziger wil geschiedenis schrijven

Bondscoach Reiziger toonde zich, ondanks de minimale score, content met het spel. "We hebben precies gekregen, waar we naar zochten, namelijk meer mentale weerstand. Het was een fysieke strijd, waarbij lang niet alles netjes verliep. Ik vind dat de jongens daar goed mee om zijn gegaan."