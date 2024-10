Proces tegen Sean 'Diddy' Combs in mei volgend jaar

Het proces tegen muziekmagnaat Sean 'Diddy' Combs begint over een kleine zeven maanden. De rechter aan wie de rapper en producer vandaag werd voorgeleid, heeft bepaald dat het proces op 5 mei volgend jaar start.

Rechter Arun Subramanian van een federale rechtbank in New York kreeg de zaak toegewezen, nadat een andere rechter zich had teruggetrokken vanwege banden met de advocaten van Combs.

Het proces gaat waarschijnlijk een kleine maand duren. De openbaar aanklager zegt drie weken nodig te hebben om de zaak te presenteren. De advocaten van Combs denken een week nodig te hebben voor hun verdediging.

Kusgebaar

Bij binnenkomst in de rechtbank omhelsde Diddy in gevangeniskleding zijn advocaten. Ook maakte hij een kusgebaar naar zijn moeder en kinderen die in de zaal zaten.

De 54-jarige rapper wordt verdacht van tal van misdaden, zoals mensenhandel, seksueel misbruik en afpersing. Slachtoffers zeggen te zijn gedrogeerd, waarna ze werden misbruikt. Een grote groep van medewerkers en ondergeschikten zou hebben geholpen het misbruik mogelijk te maken.

Diddy werd bekend als rapper en maakte daarna ook naam als producer en eigenaar van een hiphoplabel. Hij groeide uit tot een van de machtigste figuren in de Amerikaanse muziekindustrie.

100 elektronische apparaten

Hij wordt door zeker 120 mensen, zowel mannen als vrouwen, beschuldigd van seksueel geweld. Een deel van de slachtoffers was minderjarig. Combs zegt onschuldig te zijn en ontkent de beschuldigingen.

Hij zit sinds half september vast. Combs heeft al een paar keer geprobeerd op borgtocht vrij te komen, maar dat is door de rechter iedere keer afgewezen. Vandaag was de derde keer dat hij voor de rechter verscheen in een voorbereidende zitting.

De aanklager maakte bekend dat er bij invallen in onder meer panden van Combs in Miami en Los Angeles in totaal 100 elektronische apparaten met daarop enorme hoeveelheden gegevens in beslag zijn genomen.