Minister Uitermark (BZK) tegen kiesdrempel van 2 procent

Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken voelt niets voor een kiesdrempel om de komst van meer kleine partijen in de Tweede Kamer een halt toe te roepen.

Ze wijst een plan van coalitiepartij VVD af om voor Tweede Kamerverkiezingen een kiesdrempel van 2 procent in te voeren. De VVD vindt dat de versnippering in de Tweede Kamer tot steeds langere debatten leidt, met kortere spreektijden en ook minder tijd voor de inhoud.

Nu zitten er 15 partijen in de Tweede Kamer en dat zijn er ten tijde van het laatste kabinet-Rutte door afsplitsingen zelfs meer dan 20 geweest.

De minister deelt de zorgen van de VVD niet. Ze wijst op de komst van BBB, die bij een hogere kiesdrempel nooit in de Tweede Kamer zou zijn gekomen. Nu zit de partij met 7 zetels in de regeringscoalitie.

Uitermark werkt wel aan een omvangrijke herziening van het kiesstelsel. "Maar nu vind ik het niet wenselijk om een hogere kiesdrempel in te voeren." Ze ziet ook geen trend dat het aantal partijen steeds meer groeit. In 1994 zaten er ook 15 partijen in de Kamer.

In de Tweede Kamer was al weinig steun voor het plan van de VVD.