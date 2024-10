Indonesië speelt weer gelijk in WK-kwalificatie, debuut Hilgers en Reijnders

Na rust kwam Reijnders in het veld. De middenvelder van PEC Zwolle koos onlangs voor het Indonesisch elftal. Zijn grote broer Tijjani speelt voor Oranje.

In de tweede helft speelde Indonesië veel beter. Spits Struick, die deze zomer van ADO naar het Australische Brisbane Roar ging, krulde de bal een kwartier voor tijd schitterend de verre hoek in. Toen de buit al binnen leek, maakte Bahrein in de 99ste minuut uit een corner toch nog gelijk.

Plaatsing WK

Aan de Aziatische WK-kwalificatie doen nog 18 landen mee, verdeeld over drie groepen.

De beste twee landen van de drie poules plaatsen zich direct voor het WK van 2026. De nummers drie en vier van de drie groepen gaan verder in de vierde ronde en eventueel vijfde ronde, waarin één plek in de intercontinentale play-offs te verdienen is.

Indonesië zit in de lastige groep C met Japan, Australië, Saoedi-Arabië, China en Bahrein. Na drie van de tien gespeelde duels is alles nog mogelijk voor Indonesië, dat nu vijfde staat in de poule. Dinsdag is China de volgende tegenstander van Indonesië.