Dumfries dicht bij contractverlenging bij Inter: 'Hoop zo snel mogelijk'

"Het heeft lang geduurd", aldus Dumfries. "Dat komt ook omdat de club vorig seizoen in een overnameproces zat en daarna heeft het ook nog even geduurd. Ik verwacht dat het goed komt. De intentie is er volledig en ik hoop zo snel mogelijk bij te tekenen, zodat we daar een streep onder kunnen zitten en vooruit kunnen."

Op de bank

Dumfries zit sinds afgelopen seizoen vaker dan hem lief is op de bank bij Inter, mede door het goede spel van concurrent Matteo Darmian. "We willen allebei natuurlijk spelen, het is een eerlijke strijd", zegt Dumfries. "Ik probeer iedere dag te leveren en respecteer de keuze van de trainer."