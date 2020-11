Voormalig topscheidsrechter Charles Corver (84) overleden

Oud-scheidsrechter Charles Corver is op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Leidschendam overleden. Uitgezaaide maagkanker is Corver, beschouwd als een van de beste arbiters die ons land heeft voortgebracht, fataal geworden.

Het weekblad Voetbal International kende in het jaar 2000 geen twijfel en riep hem uit tot de beste Nederlandse scheidsrechter van de vorige eeuw. Corver, in het dagelijks leven landelijk verkoopleider frisdranken bij Heineken, floot na zijn debuut in het profvoetbal in 1969 tot zijn afscheidsduel veertien jaar later bijna achthonderd wedstrijden in binnen- en buitenland.

Battiston

De voormalig aanvoerder van het eerste elftal van amateurclub Tonegido in Voorburg was van de partij op drie grote eindtoernooien: het EK van 1980 (Italië) en de WK's van 1978 (Argentinië) en 1982 (Spanje).

Tijdens dat laatste evenement zag Corver in de verder voortreffelijk geleide halve finale tussen Frankrijk en West-Duitsland een forse overtreding van de Duitse doelman Harald 'Toni' Schumacher op Patrick Battiston over het hoofd. Het incident zou de arbiter tot in lengte van dagen blijven achtervolgen. Battiston lag na de overtreding minutenlang buiten bewustzijn op het veld en lag geruime tijd in het ziekenhuis.

Vier internationale finales

De wereldvoetbalbond FIFA rekende hem het incident niet aan. Corver kreeg een 9,4 op zijn beoordelingsrapport voor het duel. Ook de Europese voetbalfederatie UEFA nam het hem niet kwalijk. De UEFA gunde hem in zijn afscheidsjaar de finale om de UEFA Cup tussen Benfica en Anderlecht.

Het was na de UEFA Cup-finale van 1977 (Juventus-Athletic Bilbao) en de Europa Cup I-finale van 1978 (Liverpool-Club Brugge op Wembley) zijn derde Europese eindstrijd. In 1975 floot hij de WK-finale voor clubteams tussen Independiente en Atlético Madrid.

Na zijn tijd als arbiter is Corver, die zich namens de VVD jarenlang liet gelden in de lokale politiek, nog zestien jaar lid geweest van de tuchtcommissie betaald voetbal, zat hij twee jaar de scheidsrechterscommissie voor en was hij tweeëntwintig jaar waarnemer voor de KNVB, UEFA en FIFA.