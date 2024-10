Koeman blij met assistent Jonk: 'Afgesproken dat hij sowieso tot 2026 blijft'

Voorafgaand aan het Nations League-duel met Hongarije (vrijdagavond om 20.45 uur) is bondscoach Ronald Koeman ontspannen. Hij kan met het Nederlands elftal terugkijken op een goede interlandperiode in september en hoopt die goede vorm mee te nemen.

Vorige maand speelde Oranje tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) en Duitsland (2-2 gelijkspel) en kwam het in beide wedstrijden goed voor de dag. "We gaan op dezelfde wijze door. Het gevoel is goed en we hebben deze week ook goed kunnen trainen", vertelt Koeman.

Ten opzichte van de vorige interlandperiode zijn er aardig wat personele wijzigingen doorgevoerd. De opmerkelijkste was misschien wel in de technische staf: Wim Jonk werd aangesteld als assistent van Koeman.

Jonk blijft sowieso tot 2026

Met Jonk, tot vorig jaar hoofdtrainer van FC Volendam, zijn harde afspraken gemaakt, vertelt Koeman. "We hebben afgesproken dat hij sowieso tot het WK 2026 erbij is. Het kan niet dat de verbintenis daarvoor verbroken wordt, dat is ook de eis die ik heb gesteld."