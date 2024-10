'Mazraoui ondergaat ingreep na hartklachten, enkele weken uitgeschakeld'

Noussair Mazraoui heeft een kleine ingreep aan zijn hart ondergaan, meldt onder meer het Engelse BBC Sport. De vleugelverdediger van Manchester United werd uit voorzorg geopereerd nadat hij last had van lichte hartkloppingen.

Mazraoui, die deze zomer werd overgenomen van Bayern München en direct veel speeltijd kreeg van United-trainer Erik ten Hag, zal enkele weken uitgeschakeld zijn na de ingreep. Engelse media verwachten dat hij relatief snel weer kan aansluiten bij de selectie van United.

Al eerder hartklachten

In zijn periode bij Bayern kampte Mazraoui ook al met klachten aan zijn hart. Een corona-infectie die hij opliep tijdens het WK 2022 in Qatar mondde uit in een ontsteking aan zijn hartzakje. Die hield hem uiteindelijk enkele maanden aan de kant.

Het is niet duidelijk of beide gevallen iets met elkaar te maken hebben.