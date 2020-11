Kabinet: regels rond flexwerk moeten veranderen, maar uitwerking op lange baan

Er is een te groot verschil tussen vast en flexibel werk. De coronacrisis heeft de urgentie van dat probleem alleen maar groter gemaakt, zeggen minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout in een reactie op twee rapporten van begin dit jaar. Maar ze laten het aan hun opvolgers over om de aanbevelingen uit te werken.

Een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap concludeerde in januari dat de voor- en nadelen van flexibele arbeidscontracten oneerlijk zijn verdeeld tussen werkgevers en werknemers, en tussen werknemers onderling. Hij stelde onder meer voor werkgevers als eerste stap een hogere premie te laten betalen voor flexibele krachten voor het geval ze werkloos worden.

Weg al ingeslagen

Verder pleit Borstlap voor een gelijke manier van belasting heffen voor zelfstandigen en andere werknemers. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kwam in januari met een pleidooi om de verschillen in de behandeling van soorten arbeidscontracten te verkleinen.

Het kabinet deelt de hoofdlijnen van beide rapporten en voelt zich ook "gesteund in de in deze kabinetsperiode al ingeslagen richting". Koolmees en Van 't Wout schrijven aan de Tweede Kamer dat ze voorbereidingen treffen om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Lange adem

Ze bekijken bijvoorbeeld hoe vaak het voorkomt dat degene voor wie iemand werkt niet zijn baas is. En ze onderzoeken of het mogelijk is bemiddeling van arbeid via een platform in beginsel als loondienst aan te merken. Maar het volgende kabinet moet bepalen hoe het nu verder gaat: "Een nieuwe toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt een lange adem."

Beide rapporten verschenen vlak voor de coronacrisis. Volgens de bewindslieden van Sociale Zaken legt de manier waarop de economie nu geraakt wordt de kwetsbaarheden van de huidige arbeidsmarkt nog eens bloot, "zoals de tweedeling die bestaat tussen werkenden die beschermd en werkenden die vrijwel onbeschermd zijn, waardoor armoede op de loer ligt."