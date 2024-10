Man duwt bestuurder uit auto en maakt dollemansrit door Tilburg

Agenten hebben vanmorgen een automobilist klemgereden die een dollemansrit door Tilburg maakte. Hij veroorzaakte veel schade en bracht andere mensen in gevaar, meldt de politie.

Rond 05.15 uur kwam bij de politie een melding binnen dat iemand op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg stenen en spullen naar auto's gooide. Agenten troffen daar niemand aan.

Niet veel later meldde een man dat hij op dezelfde weg was bestolen van zijn auto. Hij stond stil bij een stoplicht toen iemand via de bijrijderskant instapte, hem uit het voertuig duwde en wegreed.

Spoor van vernieling

Agenten kwamen de man in de gestolen auto op het spoor en zetten de achtervolging in. Hij reed onder meer tegen het verkeer in en over een fietspad, waar hij bijna in aanrijding kwam met een fietser. Ook beschadigde hij een bus en een politieauto.

Meerdere politiewagens reden de man uiteindelijk klem voor het treinstation van Tilburg, maar de man gaf zich niet gewonnen. Hij verzette zich flink tegen zijn arrestatie en werd uiteindelijk getaserd, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die hun auto in het centrum van de stad hadden geparkeerd en schade door de achtervolging hebben opgelopen, wordt gevraagd zich te melden.