VN-vredesmissie meldt gewonde blauwhelmen na Israëlische beschietingen

Israëlische militairen hebben gisteren en vandaag meermaals posities van de VN-vredesmissie in Zuid-Libanon onder vuur genomen. Dat is bekendgemaakt door die VN-missie, Unifil.

Volgens Unifil vuurde een tank van het Israëlische leger een granaat af op een wachttoren bij het hoofdkwartier van de vredesmissie. Twee blauwhelmen raakten gewond toen ze vielen.

Unifil zegt dat Israël ook gericht heeft geschoten op VN-beveiligingscamera's met het doel ze uit te schakelen. Daarbij vielen geen gewonden. Daarnaast werd een ingang van een bunker beschoten, waar VN-medewerkers schuilden, en werd er een Israëlische drone waargenomen die ook bij de bunker vloog.

Israël heeft nog niet gereageerd op de berichten. Een opzettelijke aanval op vredestroepen zou een schending zijn van het internationaal humanitair recht.

Al 40 jaar aanwezig

Het hoofdkwartier van Unifil staat in Naqoura, in het zuiden van Libanon. Daar zijn de blauwhelmen al ruim veertig jaar aanwezig om de strijdende partijen uit elkaar te houden.

In het zuiden van Libanon voert Israël al weken zware luchtaanvallen uit op doelen die volgens het land van Hezbollah zijn. Anderhalve week geleden begon het leger ook een grondoffensief.

Tussen 1979 en 1985 leverde Nederland militairen aan de Unifil-troepenmacht. Momenteel bestaat die uit zo'n 10.500 blauwhelmen uit vijftig landen. Indonesië levert met 1200 militairen de grootste personele bijdrage.

Gisteravond twitterde de VN-afdeling die over vredesmissies gaat al dat er VN-posities in Zuid-Libanon geraakt waren bij beschietingen tussen de strijdende partijen. Unifil zelf wees Israël afgelopen weekend op het gevaar van zijn legermanoeuvres in het gebied en op zijn verantwoordelijkheid om VN-personeel te beschermen.