Verhuizing spoedzorg Zuyderland-ziekenhuis naar Sittard-Geleen gaat door

Tijdens de verkiezingscampagne beloofden verschillende partijen, waaronder de PVV, dat ze de zorg in het ziekenhuis in Heerlen op het huidige niveau zouden houden. De Tweede Kamer vindt dat Agema die "belofte aan de mijnstreek" moet nakomen.

Vergrijzing

Agema zegt nu dat ze er "alles aan gaat doen" om de regio Zuid-Limburg aantrekkelijk te maken voor mensen om zich daar te vestigen, zodat de personeelsproblemen worden opgelost. "Ik geloof erin dat de arbeidsmarkt kan veranderen en dat gezinnen ook hier willen wonen."

Door vergrijzing ziet het er juist naar uit dat het personeelstekort alleen maar groter wordt. Veel medewerkers van het ziekenhuis gaan in de komende jaren met pensioen.

Desondanks vindt ziekenhuisbestuurder Jongen het geen gek idee om rekening te houden met een eventuele terugkeer van de spoedzorg. "We gaan hier een nieuw ziekenhuis bouwen voor 2030. Het is heel reëel om in de tekeningen vast te leggen dat, mocht het personeelsprobleem oplossen in de komende 10, 20, 30 jaar, we iets kunnen bijbouwen waardoor we weer meer spoedzorg en eventueel een spoedeisende hulp en ic kunnen leveren."

Financiering

Mocht het personeelsprobleem inderdaad worden opgelost, dan zullen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar de kosten op zich nemen om de spoedzorg terug te halen. CZ-bestuursvoorzitter Joep de Groot zegt daarover: "We hebben in eerste instantie een personeelsprobleem, geen financieel probleem. We zouden het geld best graag investeren in twee volwaardige ziekenhuizen, maar op dit moment zien we dat we maar ruimte hebben voor één. Als het personeelsprobleem is opgelost, zien we de mogelijkheid om dat te financieren."