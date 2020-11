Corona valt vies tegen, beseft Wild inmiddels: 'Ik was echt aan de beurt'

Wild over corona: 'Ik dacht dat krijgt mij niet klein, dat viel vies tegen' - NOS

"Het is toch niet een gewoon griepje", zegt Kirsten Wild over haar besmetting met het coronavirus. De 38-jarige wielrenster testte vlak voor de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem begin oktober positief op het virus. "Het heeft er wel iets meer in gehakt." Ruim anderhalve week kon Wild amper een stap zetten. Zelfs op de bank hangen was al te vermoeiend. "Ik had nergens zin in, voelde mij enorm futloos. Spierpijn, hoofdpijn, heel erg moe en verkouden. Ik was echt aan de beurt." Als topsportster dacht ze meer dan genoeg gewapend te zijn tegen het virus, maar inmiddels weet ze wel beter. "Ik dacht: ik heb zoveel buffer, zoveel extra energie, dat krijgt mij niet klein. Dat valt dan toch vies tegen."

Pas na anderhalve week voelde zich weer in staat iets te doen. "Langzaam ging ik weer een blokje om het huizenblok, dat je denkt: pfoe, dat is al een heel eind. En dan heb je het over tien minuten." Hoe ze het virus heeft opgelopen, weet ze niet. "Een maand ervoor heb ik nog de Giro gereden. Ik zat in het vliegtuig, in de trein en heb veel mensen gezien, maar daar heb ik niks opgelopen", zegt Wild. "Dan ben je thuis en doe je heel voorzichtig: we doen online boodschappen en ik kom bijna nergens. Toch loop je het dan ergens op, dat is een naar gevoel." Een streepje voor Wild is blij met de begeleiding vanuit sportkoepel NOC*NSF en haar team. Mede daardoor hoopt ze snel weer op haar oude niveau te zijn. "Ik heb veel contact met sportarts Robert Kempers, die heeft de juiste lijntjes en kent de juiste mensen. Ik denk dat ik er wel wat sneller tussen mocht." "Mijn coaches zijn heel betrokken. Er is een MRI van mijn hart gemaakt. Het is heel belangrijk met corona dat je alles goed checkt voordat je weer begint met trainen."

NOC*NSF: Ongeveer veertig coronabesmettingen bij topsporters sinds maart - NOS

Ruim veertig topsporters zijn in de afgelopen maanden besmet geraakt met het coronavirus. NOC*NSF houdt die statistieken nauwkeurig bij. "Elke besmetting is er een te veel", zegt technisch directeur Maurits Hendriks van de sportkoepel. "Dat geldt natuurlijk voor iedereen in Nederland." Hendriks maakt zich daarnaast ook zorgen over de effecten van corona op de sporters. "De fysieke naweeën van een besmetting in de topsport kunnen ernstig zijn. Zelfs carrière-beëindigend. Er is ons daarom nog meer aan gelegen om ervoor te zorgen dat die besmettingen buiten de deur blijven."