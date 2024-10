Morata kampte met depressie: 'Dacht dat ik voetbalschoenen niet meer kon aantrekken'

De mentale problemen speelden volgens Morata al voor het EK. Hij zegt dat hij drie maanden gedacht heeft dat het toernooi voor hem in gevaar zou komen. "Ik realiseerde me dat ik datgene waar ik het meest van hou, was gaan haten. Dat is heel ingewikkeld."

Zo kreeg de aanvaller soms paniekaanvallen als hij zijn voetbalschoenen aantrok, maar door hulp van Atlético-trainer Diego Simeone, zijn psychiater en teamgenoten Koke en Miguel Angel Gil ging het beter.

Doodsbedreigingen

80-voudig international Morata liet tijdens het EK in Duitsland al weten dat de kritiek in eigen land hem veel deed. "Ik voel me in het buitenland gelukkiger. Daar respecteren de mensen mij." Tijdens het EK dat in 2021 gehouden werd, ontving hij zelfs doodsbedreigingen.

Morata maakte in 2010 bij Real Madrid zijn debuut in het betaald voetbal. Daarna speelde hij bij Juventus, opnieuw Real Madrid, Chelsea, Atlético Madrid, opnieuw Juventus, om daarna wederom terug te keren bij Atlético Madrid. Nu speelt hij dus voor AC Milan.