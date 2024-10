Vanavond op tv: Faber bespreekt EU-asielbeleid • Verwoesting door orkaan Milton • BBB stemt toch in met windmolens

Anti-windmolenpartij BBB stemt in Overijssel vóór windmolens

De BBB is mordicus tegen windmolens op land. In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet staat ook: geen windturbines erbij op land. In Groningen viel vorige maand het provinciebestuur nadat BBB tegen een windmolenpark had gestemd. Maar in Overijssel heeft de BBB in de Provinciale Staten vannacht vóór de komst van 90 nieuwe windmolens gestemd. We zijn vandaag in de provincie en peilen er de stemming onder BBB-stemmers.