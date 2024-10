Verwoesting en doden door orkaan Milton, 'maar niet ergste scenario'

Weerman Marco Verhoef over orkanen en tornado's:

Weerman Marco Verhoef legt uit dat de vele tornado's die gepaard gingen met het aan land komen van Milton in Florida "niet helemaal ongebruikelijk" waren. "Zo'n orkaan is eigenlijk een cluster van een heleboel buien bij elkaar. De lucht bovenin is heel erg koud en de lucht aan grond is heel erg warm. Er is heel veel vocht, dus er is heel veel energie.

Dan kunnen er makkelijk zware onweersbuien vormen die om de kern van de orkaan heen tollen. En bij zo'n zware onweersbui is een tornado niet heel ongebruikelijk. In tegenstelling tot een orkaan weetje bij een tornado alleen nooit precies waar hij komt, waardoor het lastiger is om hier vooraf voor te waarschuwen."