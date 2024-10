Ook Unilever weg uit Rusland en Belarus

Unilever heeft de omstreden divisie uit Rusland van de hand gedaan. De levensmiddelenfabrikant heeft het dochterbedrijf verkocht aan de Russische industriële fabrikant Arnest Group. Ook de divisie uit Belarus wordt overgedaan aan het concern, dat eerder al de Russische divisie van Heineken kocht.

Hoeveel de Arnest Group heeft betaald maakt Unilever niet bekend, maar eerder schreef de Britse zakenkrant Financial Times dat Unilever 500 miljoen dollar zou kunnen krijgen voor de Russische onderdelen. Eerder zei Unilever al dat het de waarde van de afdeling in Rusland volledig had afgeschreven.

Naar Heineken maakte de Arnest Group vorig jaar het symbolische bedrag van 1 euro over.

Kritiek

Unilever werd bekritiseerd omdat het sinds de Russische inval in Oekraïne begin 2022 gewoon doorging met het verkopen van ijsjes, schoonmaakmiddelen en deodorant. Daar werd ook nog flink aan verdiend. Unilever stelde dat het bedrijf wel was losgemaakt en dat de omzet in Rusland bleef.

Het Britse bedrijf heeft vier fabrieken en 3000 werknemers in Rusland. Gevreesd werd dat het personeel bij een sluiting op straat kwam te staan en mogelijk werd opgeroepen voor militaire dienst. Unilever laat weten dat de Arnest Group het gehele personeelsbestand overneemt.

Ook Heineken benadrukte dat dit dilemma meespeelde bij het vertrek uit Rusland. De Russische takken van het Franse voedingsmiddelenconcern Danone en de Deense bierbrouwer Carlsberg werden eerder genationaliseerd.