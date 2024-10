Kwart deurwaarders krijgt te maken met fysieke agressie

Gerechtsdeurwaarders krijgen nog regelmatig te maken met een vorm van geweld. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O, in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Een kwart van alle deurwaarders krijgt zelfs te maken met fysiek geweld.

Het is al langer bekend dat deurwaarders doelwit zijn van geweld. Het aantal meldingen van agressie is volgens de KBvG de afgelopen jaren gestegen en cijfers hierover waren ook al in 2022 bekend. Bij dit onderzoek keek Ipsos naar het afgelopen jaar. Acht op de tien van alle deurwaarders kregen te maken met een vorm van geweld onder werktijd, zoals bedreiging, intimidatie of verbaal geweld.

Bij een kwart van alle deurwaarders gaat dat nog verder en is er sprake van fysiek geweld. Een op de vijf van alle deurwaarders denkt vanwege het geweld weleens aan stoppen met werken en de helft van alle deurwaarders ervaart minder werkplezier na een incident.

'Grens over'

Volgens KBvG-voorzitter Chris Bakhuis-Van Kesteren zijn de meeste meldingen van deurwaarders die ook echt bij mensen langsgaan. "Kantoormedewerkers hadden vooral last van verbale agressie via de telefoon en kregen vaker te maken met mensen die dreigen met zelfdoding", vertelt de voorzitter.

"Op zichzelf zijn gerechtsdeurwaarders wel gewend aan oplopende emoties, en daar zijn ze ook op getraind. Maar als het fysiek wordt, of dreigen en intimideren, dan ga je wel een grens over. Dat kan best veel impact hebben."

Ook vindt de voorzitter dat deurwaarders, net als agenten en ambulancemedewerkers, hun werk veilig moeten kunnen doen. "'Handen af van onze hulpverleners'. Dat geldt ook voor de gerechtsdeurwaarder als uniformloze ambtenaar: die moet zijn werk veilig en onbedreigd kunnen doen. Daar blijf je gewoon met je handen van af."

Weerbaarheidscoördinator

Om het werk als deurwaarder makkelijker te maken, heeft de beroepsorganisatie onlangs een zogeheten weerbaarheidscoördinator aangesteld. Die fungeert als vertrouwenspersoon, die advies en trainingen geeft aan deurwaarders.

Daarnaast begeleidt de coördinator deurwaarders ook bij het doen van aangifte. Uit het Ipsos-onderzoek is gebleken dat slechts twee op de tien deurwaarders die te maken krijgen met agressie aangifte bij de politie doen.