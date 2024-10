Nederlandse onderzoeker mag krokodil op Bonaire vangen: 'Hele leven naar verlangd'

Echt gespannen is hij niet. "Misschien als we hem de boot in takelen. Als je gebeten wordt, is je arm verscheurd. Maar als je weet wat je doet, komt het wel goed."

"Dit is echt een droomscenario voor mij. Ik vind het een prachtig dier. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik vooral ervaring heb met leguanen en varanen. Dit is wel andere koek."

Het is nog onduidelijk waar de krokodil vandaan komt. De reptielen komen namelijk niet voor op Bonaire. Als de krokodil gevangen wordt, gaat hij in ieder geval niet mee naar Blijdorp in Rotterdam.

"Nee, mensen hebben geen idee hoeveel erbij komt kijken. Je moet het dier vervoeren en goed opvangen. Bovendien moet je ook nog maar net ruimte hebben. Dat gaat hem dus niet worden."