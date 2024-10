Veiligheid, hardrijders, scheve stoepen: wat Rotterdammers willen van nieuwe burgemeester Schouten

Meer investeren in jongerenwerk

"Vroeger was er veel meer te doen voor de jeugd", vindt Adilson (33) uit Spangen. Wat hem betreft moet de nieuwe burgemeester meer investeren in jongerenwerk. "Toen ik op school zat hadden we op woensdagmiddagen uitjes, zoals zwemmen of naar Plaswijckpark of naar een museum. Daar is de afgelopen jaren op bezuinigd. Daardoor gaan jongens meer op straat hangen."

De verleidingen zijn daar groot, zegt Adilson. "Veel jongeren zien dat hun ouders aan het strijden zijn om rond te komen. Ze voelen zich dan noodgedwongen om een steentje bij te dragen, niet op de beste manier." Meer programma's voor jongeren kunnen volgens hem helpen om wangedrag te voorkomen.