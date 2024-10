PSV-uitblinker Flamingo ontwikkelt zich stormachtig dankzij 'goede klik' met Bogarde

"Hij is natuurlijk ook een verdediger geweest, dus hij kan op detailniveau vertellen wat ik anders moet doen", vertelt Flamingo. "Soms moet ik beter kijken, dingen anders neerzetten of mijn lichaam op een andere manier indraaien, zodat ik de bal sneller terug had kunnen veroveren."

"We hebben een goede klik. Ik rijd wekelijks naar hem toe, of hij komt naar mij. Dus daar ben ik erg blij mee, want ik steek er veel van op."

Onbetaalbare ervaringen

En zo staat Flamingo waar hij nu staat. Een vaste waarde bij zowel PSV als Jong Oranje, waar bondscoach Michael Reiziger zich allerminst verbaast over de ontwikkeling van zijn pupil.