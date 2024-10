NOS Journaal-presentator Malou Petter stapt over naar Talpa

NOS Journaal-presentator Malou Petter (34) stapt over van NOS naar Talpa Network. Daar gaat ze een nieuw actualiteitenprogramma op SBS6 presenteren. Petter is al jaren als presentator te zien bij de NOS, halverwege november is dat voor het laatst.

Petter begon in 2010 als stagiaire bij het NOS Jeugdjournaal en in de ruim dertien jaar daarna werkte ze als bureauredacteur, verslaggever en uiteindelijk dus presentator. Haar eerste presentatieklus voor het NOS Journaal was in november 2020 tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

De NOS-presentator gaat een nieuw programma bij Talpa presenteren, waar ze een van de twee presentatoren wordt van Nieuws van de Dag. Dat is een opinie- en nieuwsprogramma van De Telegraaf en Hart van Nederland, te zien bij SBS6. Het programma wordt vanaf begin volgend jaar daar uitgezonden.

'Avontuur'

Volgens Petter is het een kans die ze niet voorbij kan laten gaan: "Meebouwen aan een nieuw, journalistiek programma waar ik kan groeien als presentator en meer van mezelf kan laten zien. En dan mag ik ook nog andere programma's maken."

"Natuurlijk is het dubbel: de NOS is een hele mooie club om bij te horen, ik werk er niet voor niets ruim dertien jaar. Maar het is tijd voor avontuur en daar kijk ik enorm naar uit."

Petter gaat ook andere programma's presenteren voor Talpa. Welke precies, dat is nog niet bekend. Petter presenteert op vrijdag 15 november voor het laatst het NOS Journaal om 18.00 uur.