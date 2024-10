Wekdienst 10/10: Installatie Schouten in Rotterdam • Gaza-protest in Den Haag

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Oud-vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) wordt in Rotterdam geïnstalleerd als burgemeester. Ze is de opvolger van Ahmed Aboutaleb, die vijftien jaar burgemeester was.

In Den Haag protesteren ambtenaren tegen het beleid van de regering, als het gaat om de oorlog in Gaza. Ook artsen, advocaten en medewerkers van humanitaire organisaties doen mee.

In aanloop naar het Nations League-duel van het Nederlandse elftal tegen Hongarije (morgen) geeft bondscoach Ronald Koeman een persconferentie. Die is om 19.00 uur live te volgen bij de NOS.

Wat heb je gemist?

Orkaan Milton is vannacht rond 02.30 uur Nederlandse tijd aan land gekomen in Siesta Key, in de Amerikaanse staat Florida. Daar zijn windsnelheden tot wel 200 kilometer per uur gemeten. Ruim anderhalf miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom.

De afgelopen uren zijn er negentien tornado's ontstaan, liet gouverneur DeSantis weten. In Fort Pierce kwamen door tornado's meerdere mensen om het leven, al is nog niet duidelijk hoeveel. De autoriteiten zeggen dat er zoek- en reddingsacties aan de gang zijn.

Milton was begin deze week een orkaan van de hoogste categorie (5), maar was bij het aan land komen afgezwakt tot een storm van de derde categorie. Nog steeds bestaat de vrees dat deze enorme schade zal aanrichten. President Biden zei gisteravond dat Milton de zwaarste storm van deze eeuw kan worden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In de Verenigde Staten is een vrouw dagenlang achtervolgd en lastiggevallen door zo'n honderd wasberen. Uiteindelijk belde ze de hulpdiensten, omdat ze haar huis niet meer uit durfde. Het gebeurde in de omgeving van Poulsbo, een stadje ten westen van Seattle, in de staat Washington.

Al tientallen jaren voerde de vrouw een klein groepje wasberen. Het is niet duidelijk waardoor hun aantal plotseling explosief steeg.

"De vrouw zei dat de wasberen steeds agressiever werden, voedsel eisten en dat ze haar dag en nacht achtervolgden en aan deuren zaten te krabben", aldus een woordvoerder van de lokale politie. "Ze omsingelden haar meteen als ze van haar voordeur naar haar auto wilde lopen."

Uiteindelijk werden de wasberen door agenten weggejaagd. Volgens een Amerikaanse natuurorganisatie vallen de dieren de vrouw niet langer lastig, nu ze gestopt is met het voeren van de dieren.