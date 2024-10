Aantal wilde dieren fors afgenomen, vooral in Latijns-Amerika en Cariben

Bijna driekwart van de populaties wilde dieren is de afgelopen halve eeuw verdwenen, meldt het Wereld Natuur Fonds (WWF). Wereldwijd zijn de populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen tussen 1970 en 2020 gemiddeld met 73 procent afgenomen. De grootste dalingen zijn waargenomen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, staat in het nieuwste Living Planet Report van de natuurorganisatie.

De grootste afname, gemiddeld 85 procent, was te zien bij vissen en amfibieën. Die hadden veel last van het verlies van leefgebied, maar ook van obstakels zoals stuwen en dammen in rivieren. Verder worden tropische gebieden en zoetwatersoorten hard geraakt door grootschalige ontbossing, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling.

Directeur Jelle de Jong van de Nederlandse tak van het WWF stelt dat de komende paar jaar cruciaal zijn om verder natuurverlies te stoppen. "Het is nog niet te laat, maar de tijd tikt door, tijd die we niet meer terugkrijgen", zegt hij.

Leefgebieden als de Amazone, het Arctisch gebied en koraalriffen dreigen onomkeerbaar te veranderen. "De internationale gemeenschap moet nu echt alles uit de kast halen om het tij te keren."

Kantelpunt

"De situatie in de Amazone is urgent en ook zeer actueel", vult medeauteur Ravic Nijbroek van het WWF hem aan. "Dit jaar is het aantal natuurbranden al vroeg in het seizoen ongekend hoog. Als de vernietiging van het Amazonegebied in dit tempo doorgaat, kan het kantelpunt waarop het bos niet langer in staat is zijn essentiële functies te vervullen, sneller worden bereikt dan aanvankelijk gedacht."

Het rapport bevat wel een lichtpuntje: het aantal sneeuwluipaarden, Europese bizons en berggorilla's is gegroeid. "Die succesverhalen bieden hoop", zegt De Jong. "Ze tonen aan dat de natuur buitengewoon veerkrachtig is - als we haar de kans geven om te herstellen. Maar het moet niet bij regionale successen blijven."