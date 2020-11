Aanslag in Saudi-Arabië bij herdenking WO I, zeker vier gewonden

Bij de jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op een begraafplaats in Saudi-Arabië zijn bij een aanslag zeker vier gewonden gevallen.

De herdenking in Djedda op een begraafplaats voor niet-moslims werd door meerdere diplomaten en expats bijgewoond, onder meer uit Frankrijk. Onder de gewonden is in ieder geval een Griek.

Handgranaat of bom

Volgens Le Figaro gooide iemand een handgranaat over de muur van de begraafplaats. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een bomaanslag. "Frankrijk veroordeelt deze laffe aanval", zegt het ministerie in een reactie.

Bij de herdenking waren de consuls-generaal van Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk en ook militaire attachés aanwezig, schrijft Le Figaro.

Aanval met mes

Bij het Franse consulaat in Djedda werd op 29 oktober een bewaker met een mes aangevallen. De bewaker raakte gewond, de aanvaller werd opgepakt.

Dat was op dezelfde dag als de aanslag in de basiliek in Nice, waar een islamitische terrorist drie mensen doodde voordat hij door de politie werd doodgeschoten.