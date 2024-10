Orkaan Milton aan land gekomen in Florida, 'meerdere doden door tornado'

Naar verwachting trekt Milton de komende uren over de grote steden Tampa en Orlando. Gevreesd wordt vooral voor overstromingen als gevolg van de stijgende waterstanden. Voor bijna 2 miljoen mensen in onder meer Tampa, St. Petersburg en Clearwater is een overstromingswaarschuwing afgegeven.

Op sommige plekken kan tot wel 46 centimeter aan regen vallen. Dat is ongeveer de helft van wat er in Nederland in een heel jaar aan neerslag valt.

Hoewel er begin deze week massale en dringende evacuatieoproepen werden gedaan, is het advies aan inwoners van de staat nu vooral om te blijven waar ze nu zijn. Het is te gevaarlijk om nu nog elders onderdak te zoeken, aldus de hulpdiensten. Volgens de federale rampenbestrijdingsdienst hebben meer dan 70.000 mensen een schuilplaats opgezocht.

Florida en omliggende staten zijn nog herstellende van orkaan Helene, die pas twee weken geleden over het gebied raasde. Die heeft van zeker 230 mensen het leven geëist.