Amerikaanse vrouw opgejaagd door honderd wasberen

In de Verenigde Staten is een vrouw dagenlang achtervolgd en lastiggevallen door zo'n honderd wasberen. Uiteindelijk belde ze de hulpdiensten, omdat ze constant door de dieren werd opgejaagd en haar huis niet meer uit durfde. Het gebeurde in de omgeving van Poulsbo, een stadje ten westen van Seattle, in de staat Washington.

Al tientallen jaren voerde de vrouw een klein groepje wasberen. Het is niet duidelijk waardoor hun aantal plotseling explosief steeg.

"De vrouw zei dat de wasberen steeds agressiever werden, voedsel eisten en dat ze haar dag en nacht achtervolgden en aan deuren zaten te krabben", aldus een woordvoerder van de lokale politie. "Ze omsingelden haar meteen als ze van haar voordeur naar haar auto wilde lopen."

Uiteindelijk werden de wasberen door agenten weggejaagd. Volgens een Amerikaanse natuurorganisatie vallen de dieren de vrouw niet langer lastig, nu ze gestopt is met het voeren van de dieren.