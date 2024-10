Rond Hongarije-Nederland hing zweem van omkoping, maar alleen die stift beklijfde

In de loop van de kwalificatie moest bondscoach Rinus Michels bovendien afhaken met gezondheidsproblemen. Zijn vervanger Leo Beenhakker - toen ook trainer van FC Volendam - moest Oranje redden.

Met nog één duel op het programma had Nederland in Hongarije niets minder dan een zege nodig. Anders zou Oostenrijk als nummer twee, achter groepswinnaar Hongarije, naar de play-offs gaan.

Gek belletje

In zijn biografie vertelde Beenhakker later over een eigenaardig telefoontje in de aanloop naar het duel in Boedapest.

"Wat ik weet is dat ik bij Volendam een telefoontje kreeg van een buitenlander, kort voor die wedstrijd tegen Hongarije. Die man wilde mij spreken, in Volendam. Bobby Haarms luisterde vanachter een vouwwand mee. De man begon in half Duits en half Nederlands meteen over die wedstrijd, heel vaag allemaal. In elk geval suggereerde hij dat hij die wedstrijd zou kunnen beïnvloeden."

"Hij gaf me een telefoonnummer en vroeg me hem te bellen. We hebben Ton Harmsen, toen voorzitter van de KNVB, op de hoogte gebracht. Harmsen zei: geef mij dat nummer maar en verbrand meteen het papiertje waar het op staat. Vergeet alles, ik handel het wel af. Ik heb er nooit meer wat van gehoord."