Opnieuw onrustig in Sneek, meerdere jongeren aangehouden

Bij ongeregeldheden in de wijk Noorderhoek in Sneek zijn vanavond meerdere aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het is al een paar avonden op rij onrustig in de wijk. Een groep van tientallen jongeren steekt onder meer zwaar illegaal vuurwerk af en richt vernielingen aan.

Hoeveel personen er precies zijn opgepakt, kon de politie nog niet zeggen. Volgens Omrop Fryslân zijn er jongeren aangehouden omdat ze professioneel vuurwerk en softdrugs bij zich hadden. Onder hen zijn ook minderjarigen.

De politie zegt de afgelopen dagen tientallen meldingen te hebben gekregen van omwonenden. De meldingen gaan over het afsteken van illegaal vuurwerk en over vernielingen. Er zijn onder meer containers in brand gestoken. Ook keerden groepen jongeren zich tegen de politie.

Op sociale media werd opgeroepen vanavond opnieuw naar de wijk te komen. De politie riep op haar beurt op om daar geen gehoor aan te geven.

Groot onderzoek

Vanwege de ongeregeldheden is de politie een groot onderzoek gestart naar een groep van dertig tot veertig mensen. Daarvoor worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken.

De politie benadrukt dat ook de ouders van de daders aansprakelijk kunnen worden gehouden als ze weten dat hun kinderen illegaal vuurwerk in bezit hebben.