Orkaan Milton zwakt iets af, maar kan nog steeds verwoestend zijn

"Ik woon ongeveer een halfuurtje van de kust vandaan en daar zit ik veilig, dus ik heb ervoor gekozen om hier te blijven" zei de Nederlandse Linda Overeem eerder vandaag in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Ze woont even ten noorden van Tampa, een miljoenenstad aan de kust waarvan eerder werd gedacht dat hij de volle laag kan krijgen. Inmiddels wordt de grootste impact iets ten zuiden van Tampa verwacht.

Overeem maakt zich geen zorgen. "Ik ben voorbereid op alles. Ik heb houtplaten tegen het raam, alles in huis en we wachten het gewoon rustig af." Bij die voorbereidingen hoort het opladen van alles wat opgeladen kan worden, vooral laptops en mobiele telefoons. Voor het geval de watervoorziening uitvalt, heeft Overeem water opgeslagen in de badkuip, in emmers en in de vrieskist.