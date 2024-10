Schoof neemt explicieter afstand van PVV-uitlatingen over Halsema: 'Gaat echt te ver'

Premier Schoof heeft explicieter afstand genomen van PVV-uitspraken over de Amsterdamse burgemeester Halsema. "Laat ik klip-en-klaar zijn. Het gaat echt veel te ver om in de Tweede Kamer te vragen om het ontslag van een van onze burgemeesters om politieke redenen", aldus de premier bij het debat over de begroting van het ministerie van Algemene Zaken.

Hij reageerde op kritiek uit de Tweede Kamer dat hij gisteren niet expliciet afstand nam van het X-bericht van Wilders. De PVV-leider wenste in het bericht Halsema het land uit, naar aanleiding van een pro-Palestijnse demonstratie in de hoofdstad.

'Kies mijn woorden zorgvuldig'

Schoof zei dat hij dinsdag twee keer duidelijk heeft gezegd achter burgemeester Halsema te staan. Maar het punt was dat hij zich heeft voorgenomen om niet te reageren op uitspraken van fractievoorzitters op sociale media. "Ik probeer echt te voorkomen dat ik op iedere bericht ga reageren. Ik kies mijn woorden buitengewoon zorgvuldig."

Woensdag zei het PVV-Kamerlid Deen in een debat in de Tweede Kamer dat de Amsterdamse burgemeester ontslagen moet worden. Daar kwam stevige kritiek op, ook van NSC-minister Uitermark van Binnenlandse Zaken. Zij vindt het verzoek "ongepast" en zegt er niet op in te gaan.

Kwestie

Nu de PVV-uitlatingen ook in de Tweede Kamer zijn gedaan, ziet Schoof aanleiding om weer op de kwestie in te gaan. "Dit kabinet steunt burgemeesters volledig. Dit geldt ook, en misschien wel in het bijzonder, voor de burgemeester van Amsterdam." Hij weerspreekt dat hij bang is om de PVV-leider aan te spreken op zijn woorden.