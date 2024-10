City verrast titelhouder Barcelona in Champions League, Miedema belangrijk

Manchester City heeft titelhouder FC Barcelona verrassend verslagen in de eerste speelronde van de Champions League voor vrouwen. In Manchester werd het 2-0.

Vivianne Miedema was aangever bij de eerste City-treffer en stond net als Kerstin Casparij in de basis. Jill Roord, de derde Oranje-international van de Engelse club, viel in de slotfase in. Bij Barcelona kwam Esmee Brugts van de bank.

Met Barcelona kwam, in de woorden van City-coach Garteh Taylor, "al jarenlang het beste team van de wereld" op bezoek in Manchester. De Spaanse grootmacht won in drie van de laatste vier seizoenen de Champions League en is ook dit jaar favoriet.

Geen enkel ontzag

Na de lovende woorden vooraf toonde de ploeg van coach Taylor op het veld geen enkel ontzag voor Barcelona. Vanaf de eerste minuut werden de Catalaansen over het hele veld onder druk gezet. Het was even slikken toen Caroline Graham Hansen namens Barcelona van dichtbij tegen de paal schoot, daarna waren de kansen voor de thuisploeg.

Miedema, spelend achter diepe spits Khadija 'Bunny' Shaw, was veel betrokken in het aanvalsspel, al had ze zelf weinig geluk in de afronding. Na 36 minuten kopte de Nederlandse wel goed terug uit een lange corner, waarna Naomi Layzell de 1-0 binnen tikte.