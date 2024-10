Rachel Hazes wil niet dat haar zoon de naam André Hazes blijft gebruiken

De kwestie zou geen invloed hebben op de aanwezigheid van André Hazes bij Holland Zingt Hazes, het muziekevenement dat mede door Rachel wordt georganiseerd, schrijft RTL Boulevard. Wel zal er met de betrokken partijen besproken worden wat de naam op het affiche wordt: André Hazes jr. of gewoon André Hazes.

Ook rechtszaak met dochter over erfenis

Ondertussen speelt ook de rechtszaak tussen Rachel en haar dochter Roxeanne Hazes nog altijd. Rachel zou onterecht inkomsten hebben ontvangen als erfgename van Andre Hazes (sr.), stelt Roxeanne.

Volgens Roxeanne is Rachel Hazes geen erfgename van de zanger omdat er ten tijde van zijn overlijden een scheidingsprocedure liep. Het testament van de zanger bepaalde dat Rachel dan niks zou krijgen.

In februari vorig jaar oordeelde de rechter dat ze zich nog wel erfgename mag blijven noemen, ondanks dat zij dat technisch gezien niet is. Rachel mag ook het auteursrecht (muziek en teksten) en de beeltenis van de zanger blijven gebruiken, bepaalde de rechter toen tijdens een kort geding; er moet eerst in een uitgebreidere rechtszaak worden vastgesteld waar ze recht op heeft.