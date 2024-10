Minister hoopt op opening Lelystad Airport: 'Anders zonde van het geld'

PVV-minister Barry Madlener (Infrastructuur) hoopt dat hij volgend jaar Lelystad Airport kan openen voor vakantievluchten. "Er is heel veel in geïnvesteerd. Ik vind het wel heel zonde als zo'n investering voor niks blijkt te zijn geweest. Dus wat dat betreft hoop ik dat ie wel open kan", aldus de minister tegen Nieuwsuur. De uitspraak is opvallend, omdat een krappe Kamermeerderheid tégen opening van het nieuwe vliegveld is.

Madlener maakt met zijn uitspraak voor het eerst duidelijk welke richting hij op wil met het vliegveld. Recent bracht de PVV-bewindsman een bezoek aan de luchthaven, die op dit moment alleen wordt gebruikt voor sportvliegtuigjes. Schiphol, de eigenaar van het vliegveld, wil Lelystad al jaren gebruiken als uitwijkplaats voor vakantievluchten, maar de opening loopt voortdurend vertraging op.

In het regeerprogramma staat nu dat het kabinet in 2025 een besluit neemt over de opening. Madlener zegt dat er veel voorstanders zijn en ook "wat tegenstanders". "Dus ik moet nog kijken waar dat landt, om het in luchtvaarttermen te zeggen."