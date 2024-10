4 jaar cel voor man die twee pogingen deed om zich bij IS aan te sluiten

Een 23-jarige man uit Helmond is tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ook kan hij na afloop van zijn celstraf onder toezicht worden gesteld. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch geoordeeld.

Admane El F. probeerde in september 2023 via Ethiopië naar Somalië af te reizen om zich bij IS aan te sluiten. De reisroute, die meer IS-sympathisanten afleggen om zich bij de terreurgroep aan te sluiten, zorgde bij de Ethiopische autoriteiten voor argwaan.

El F. werd opgepakt en verbleef enkele dagen in een Ethiopische gevangeniscel, waarna hij op een vliegtuig naar Nederland werd gezet. Terug in Nederland begon hij volgens de rechtbank met de voorbereidingen voor een tweede poging om zich bij de terreurgroep aan te sluiten. Zo kocht hij een nieuw vliegticket en andere spullen die op een 'uitreispaklijst' staan, zoals ook bekend onder Syriëgangers.

Op 31 oktober 2023, vlak voordat hij van plan was om voor de tweede keer naar Ethiopië te vliegen, werd El F. door een arrestatieteam aangehouden, schrijft Omroep Brabant.

Extreme uitspraken

De rechtbank rekent het El F. zwaar aan dat hij zich bij een terroristische organisatie wilde voegen. Een verblijf in een Ethiopische cel weerhield de man er niet van om een tweede poging voor te bereiden, aldus de rechter.

Volgens de rechtbank bestaat er geen twijfel over de intenties van EL F. om naar Somalië af te reizen. Zo vonden rechercheurs berichten in zijn telefoon waarin hij het doden van ongelovigen goedkeurde. Ook zocht hij contact met een andere uitreiziger en zette hij zich online af tegen democratieën.

De rechtbank vindt het zorgwekkend dat El F. nog altijd geen afstand lijkt te nemen van zijn voornemen zich aan te sluiten bij de gewapende jihad. Volgens de rechter heeft hij na zijn aanhouding geprobeerd om medegedetineerden te overtuigen van zijn strikte visie op de islam.