Knegt terug in nationale shorttrackselectie, ook Roes naar eerste World Tour

Ook Sven Roes keert terug bij de groep. De 24-jarige Nederlands kampioen van 2020 miste de afgelopen twee seizoenen door verschillende blessures.

Alles of niets voor Knegt

Knegt zit in een alles-of-niets-fase in zijn carrière. De routinier heeft deze zomer gedisciplineerder en harder getraind dan vorig jaar. Hij oogt ook fitter en dat liet hij onlangs zien tijdens de Dutch Open.

"Ik was heel gretig, ik wil er weer bij horen. Mensen dachten dat het al klaar was met mij, maar dat vond ik zelf nog niet. Als je in een goede molen komt qua wedstrijden, kan het alleen maar beter gaan."

Dus wil de 'Schicht van Bantega' alles op alles zetten om nog deel te nemen aan de Spelen van 2026. "Dat is mijn hoofddoel en dan is het klaar. Dan is het ook mooi geweest", lacht de winnaar van olympisch zilver (1.500 meter in 2018) en brons (1.000 meter in 2014).