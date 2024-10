Tennissers boos over nieuwe schotklok in Shanghai: 'We gooien hier geen darts'

De nieuwe schotklokregel, waarmee sinds juni wordt getest, leidt tot flinke irritatie op het het ATP masterstoernooi in Shanghai. "De nieuwe regel wordt ingevoerd, zonder de spelers te informeren. Ongelofelijk", mopperde Novak Djokovic.

Een serverende speler heeft 25 seconden de tijd om te serveren. Voorheen bepaalde de umpire wanneer de schotklok werd gestart, maar met het nieuwe systeem begint de klok automatisch te lopen, drie seconden na het laatst gespeelde punt.

Djokovic, die woensdag met een 6-3, 6-2 zege op Roman Safioellin de kwartfinales haalde, voerde tijdens de wedstrijd een stevige discussie met de scheidsrechter over de schotklok. "Dat gaat automatisch na drie seconden, Novak", legde de scheidsrechter uit.

Meer scheldkanonnades

Dinsdag was Frances Tiafoe na zijn nederlaag tegen Safioellin ook woedend op de umpire, die vond dat de Amerikaan te lang de tijd nam. "Dit pik ik niet. Ik gooide de bal in de lucht, dan stopt de tijd. Dat is de regel", foeterde Tiafoe tegen de leidsman.

De huidige nummer 17 van de wereld gaf Safioellin nog wel een hand, maar de scheidsrechter moest het doen met de scheldkanonnade. 's Avonds bood Tiafoe via sociale media wel zijn excuses aan voor zijn gedrag.

Ook Stefanos Tsitsipas, die verloor van Daniil Medvedev, uitte zijn frustraties tegen de scheidsrechter. "Je hebt nog nooit in je leven tennis gespeeld. Je snapt er niets van, zo lijkt het wel. Je hebt zeker geen carrière gehad."

"Het is een fysieke sport en we hebben tijd nodig. Je moet wat medeleven tonen en dat doe je niet. We gooien hier geen darts", was het argument van Tsitsipas.