Mogelijk ook foto's uit visitekaartjes buitgemaakt bij politiehack

Er zijn mogelijk ook foto's buitgemaakt bij de recente hack bij de politie. Dat schrijft de politie in een update over de datahack, dat anderhalve week geleden wereldkundig werd. Het gaat om "foto's of afbeeldingen" die op visitekaartjes werden gebruikt.

"Hoewel dat niet 100 procent zeker is, en dat slechts bij een deel van de collega's het geval zou zijn, heeft korpschef Janny Knol de collega's daar toch alvast over geïnformeerd", schrijft de politie in het persbericht.

Vorige week schreef minister Van Weel (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer dat zeer waarschijnlijk een andere staat achter de hack zit. Hij stelde dat op basis van informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De politie onderschrijft in het persbericht dat vermoeden. Er wordt niet gezegd welk land het zou zijn.

Gegevens van tienduizenden politiemedewerkers

Door de hack zijn de "werkgerelateerde contactgegevens" van bijna alle 65.000 politiemedewerkers buitgemaakt. Het gaat daarbij om namen, e-mailadressen en telefoonnummers. In enkele gevallen zouden ook privégegevens zijn gestolen.

De hack werd ruim twee weken geleden ontdekt en een paar dagen later bekendgemaakt. Dit leidde tot veel onrust onder politiemensen. Bij de Nationale Politiebond kwamen direct "immens veel meldingen" binnen, zei voorzitter Nine Kooiman. "Agenten zijn bang voor ongewenst bezoek op hun woonadres of ongevraagde belletjes."

De politie heeft inmiddels een meldpunt geopend. Verder worden medewerkers op de hoogte gehouden via onder meer liveblogs en nieuwsbrieven. Ook onderzoeken specialisten wat de gevolgen van de hack zijn en of er extra maatregelen nodig zijn.