Feyenoord presenteert 'op een na beste jaarcijfers in clubhistorie'

Feyenoord heeft over het seizoen 2023/2024 een winst geboekt van 9,5 miljoen euro. Dat is het op een na beste resultaat uit de historie van de club, zo melden de Rotterdammers woensdag.

Het goede resultaat komt vooral door een stijging van de omzet. Die was 126 miljoen euro, een stijging van 27 procent ten opzichte van het voorgaande seizoen.

De wedstrijden in de Champions League deden een flinke duit in het zakje. Voor het eerst in zes jaar kwam de club weer uit in de groepsfase van het toernooi, wat inkomsten opleverde uit prijzengeld en ticketverkoop.

Transferopbrengsten

Ook de transfers van Orkun Kökçü, Danilo Pereira da Silva en Javairô Dilrosun leverde Feyenoord goed geld op. Het vertrek van trainer Arne Slot naar Liverpool viel boekhoudkundig ook in het seizoen 2023/2024. Volgens de club werd bijna de hele netto-transferopbrengst geherinvesteerd in de selectie.