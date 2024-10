Vanavond op tv: • Lelystad Airport • Misbruikzaak Diddy • Libanezen op de vlucht • De staat van Belarus

De staat van Belarus

De Belarussische Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj was onlangs in Nederland om de Belle van Zuylenring in ontvangst te nemen. De schrijfster kreeg die prijs vanwege de grote maatschappelijke betrokkenheid van haar oeuvre.

We spraken haar over de situatie in haar thuisland en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Aleksijevitsj maakt onderdeel uit van de Belarussische oppositie. Ze woont in ballingschap in het buitenland omdat president Loekasjenko, gesteund door Poetin, haar land 'bezet', zo zegt ze zelf.