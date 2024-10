Piloot overlijdt tijdens vlucht, noodlanding in New York

Een vliegtuig van Turkish Airlines heeft een noodlanding gemaakt op een luchthaven in New York nadat de piloot was overleden. De 59-jarige gezagvoerder werd tijdens de vlucht plotseling ziek nadat het toestel was opgestegen in Seattle en was onderweg naar Istanbul.

De bemanning probeerde hem nog te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. De co-piloot en een andere piloot besloten een noodlanding te maken en wisten het passagiersvliegtuig veilig aan de grond te krijgen. De passagiers konden met een ander vliegtuig hun reis vervolgen.

Volgens Turkse media werkte Ilcehin Pehlivan sinds 2007 bij Turkish Airlines. Afgelopen maart kreeg de piloot nog een routinecheck, maar daar kwamen geen gezondheidsproblemen bij naar voren.

Binnen de luchtvaart is langer discussie of een vlucht met één piloot afgehandeld kan worden in plaats van twee. Vliegtuigfabrikanten denken dat dit over een paar jaar al mogelijk is. Vliegmaatschappijen zouden daarmee geld besparen.

Maar piloten verzetten zich hevig tegen die ontwikkeling en begonnen afgelopen februari een tegenactie. Zij vrezen situaties zoals die met Turkish Airlines waarbij een piloot wegvalt.

De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) Camiel Verhagen zei eerder over het vliegen met één piloot: "Stel je voor dat een collega zich plots niet goed voelt, dan ben je toch blij dat er twee piloten voorin zitten". Afgelopen februari voerde de VNC actie tegen het inzetten van één piloot.